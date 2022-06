Genesis будет выпускать эксклюзивные автомобили под заказ

По информации The Korean Car Blog, для начала One of One начнет выпускать спецверсии уже существующих моделей. Затем придет черед разработки бронированных машин с разными классами защиты пассажиров. А в будущем компания будет отвечать за все лимитированные серии различных моделей, а также дизайн-пакеты. То есть речь идет об аналоге подразделения, которые уже есть у других производителей. Скажем, Special Vehicle Operations у Land Rover, Bentley Mulliner — у Bentley.

Подразделение должно быть полностью сформировано уже к концу этого года. Тогда же корейцы обещают запустить продвинутый конфигуратор Your Genesis, который, позволит создавать, например, различные цвета кузова и комбинировать варианты отделки салона. Сейчас похожее решение есть у Audi.

