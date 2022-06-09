Вопреки слухам АВТОВАЗ продолжает работать без простоев

В Тольятти уверяют: появившаяся информация по поводу «продления простоя всего автосборочного комплекса на следующей неделе» не соответствует действительности. То есть завод продолжит выпускать упрощенные LADA Granta Classic.

- Вчера АВТОВАЗ перезапустил производство на линии LADA Granta, возобновлена работа всех сопутствующих подразделений. Ежедневный объем производства растет, у нас есть необходимые компоненты для продолжения работы и в ближайшие недели, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Сергей Ильинский, директор по коммуникациям АВТОВАЗа.

Также г-н Ильинский уточнил дальнейшие планы автогиганта. В июле завод возобновит производство на линии NIVA. Притом персонал, который ранее существовал как отдельные подразделения, сейчас объединен, а потому может привлекаться для работы на любой из трех линий.

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