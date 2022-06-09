LADA Niva помогла известному путешественнику Федору Конюхову установить мировой рекорд

8 июня Федор Конюхов и Игорь Потапкин вылетели на мотопараплане-двойке из Вологды. Пилоты преодолели разом 631 километров 200 метров дистанции за 7 часов 52 минуты, что позволило перекрыть рекорд польского пилота Кшиштофа Ромицки на внушительные 204 километра. Таким образом, экипаж успешно пересек Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области и приземлился в Милославское Рязанской области. Рекордный полет проходил на высоте до одного километра.

Автомобили LADA — это были Niva Travel и Niva Legend — беспрерывно следовали за экипажем, отвечая за транспортировку оборудования и экипировки. Хотя ранее Федор Конюхов предпочитал использовать пикапы Toyota Hilux.

Путем импортозамещения пошел и ралли-рейд «Шелковый путь». Прежде машины организаторам гонки предоставляла вышеупомянутая Toyota, но сейчас организационную поддержку решил оказать АВТОВАЗ.

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