Внедорожники УАЗ теперь можно купить, не выходя из дома

Благодаря новой виртуальной услуге будущему владельцу придется посетить дилерский центр лишь единожды — для того, чтобы забрать ранее выбранный он-лайн автомобиль. Сама же покупка и все сопутствующие процедуры осуществляются посредством электронной заявки в цифровом виде.

После регистрации в личном кабинете можно полностью оплатить стоимость машины, а также подписать первичные документы — договор купли-продажи.

Благодаря запуску личного кабинета пользователя, УАЗ создает современный и удобный цифровой сервис «одного окна» для взаимодействия с клиентами, — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» директор УАЗа по маркетингу и продукту Максим Куприн.

Помимо прочего, сервис позволяет оформить полис страхования и, как уже было сказано, оценить старую машину по системе трейд-ин.

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