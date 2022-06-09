Внедорожники УАЗ теперь можно купить, не выходя из дома

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Ульяновский автозавод разработал софт, позволяющий клиентам дистанционно покупать автомобили, в том числе и в кредит или лизинг, а также сдавать прежнюю машину в трейд-ин. Надеемся, что он-лайн сервис от УАЗ будет куда менее проблематичным, нежели сами внедорожники. Впрочем, раз их покупают, значит потребителей все устраивает.
Лика Затворная

Благодаря новой виртуальной услуге будущему владельцу придется посетить дилерский центр лишь единожды — для того, чтобы забрать ранее выбранный он-лайн автомобиль. Сама же покупка и все сопутствующие процедуры осуществляются посредством электронной заявки в цифровом виде.

После регистрации в личном кабинете можно полностью оплатить стоимость машины, а также подписать первичные документы — договор купли-продажи.

Благодаря запуску личного кабинета пользователя, УАЗ создает современный и удобный цифровой сервис «одного окна» для взаимодействия с клиентами, — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» директор УАЗа по маркетингу и продукту Максим Куприн.

Помимо прочего, сервис позволяет оформить полис страхования и, как уже было сказано, оценить старую машину по системе трейд-ин.

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9 июня 2022
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