Объявлены комплектации и старт продаж нового кроссовера JAC S4 в России

Как не трудно догадаться, речь идет о бюджетном продукте, коих в последнее время почти не встретишь. Вот только цены обнародуют непосредственно перед запуском продаж, а они откроются уже в июле. Очень надеемся, что за месяц «привлекательное предложение» не перестанет быть таковым.

Итак, что предложит нашему брату компактный JAC S4, созданный при участии специалистов Volkswagen? Но для начала о габаритах: в длину автомобиль составляет 4410 мм, в ширину — 1800 мм, а по высоте — 1660 мм. Колесная база паркетника — 2620 мм. Согласитесь, вполне для «компакта». Дизайн автомобиля под стать корпоративной модельной линейке JAC, а в интерьерах обещаны материалы высокого качества.

Комплектаций — четыре, моторов — два. Среди них: 1,6-литровый атмосферник мощностью 118 л. с., сопряженный с шестискоростной «механикой», а также 136-сильный турбированный движок объемом 1,5 литра, спаренный и с «ручкой», и с вариатором. Привод — исключительно передний.