На Украине планируют восстановить производство «Запорожцев»

фото globallookpress.com
Функционирование Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) может быть восстановлено после освобождения города Запорожье, находящегося на данный момент под контролем ВСУ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

– Понятия «Запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области, — заявил Рогов.

По его словам, ЗАЗ в свое время выпускал модель Chevrolet Lanos, позже переименованный в Chance. Кроме того, предприятие до 2008 года собирало Daewoo Sens. Он сообщил, что на предприятии есть возможность наладить штамповочное производство, а также литье металла, пластмассы, резинотехнических изделий. Имеется и другое промышленное оборудование.

– Сроки перезапуска завода будут зависеть от степени повреждений инфраструктуры в Запорожье к моменту его освобождения, — передает слова Рогова ТАСС.

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автозаводы
10 июня 2022
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