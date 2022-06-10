На Украине планируют восстановить производство «Запорожцев»

– Понятия «Запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области, — заявил Рогов.

По его словам, ЗАЗ в свое время выпускал модель Chevrolet Lanos, позже переименованный в Chance. Кроме того, предприятие до 2008 года собирало Daewoo Sens. Он сообщил, что на предприятии есть возможность наладить штамповочное производство, а также литье металла, пластмассы, резинотехнических изделий. Имеется и другое промышленное оборудование.

– Сроки перезапуска завода будут зависеть от степени повреждений инфраструктуры в Запорожье к моменту его освобождения, — передает слова Рогова ТАСС.

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