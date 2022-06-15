АВТОВАЗ рассказал, как будет обслуживать автомобили Renault

Фото производителя.
После ухода Renault из России стало известно, что сервисным обслуживанием ранее проданных автомобилей этой марки будет заниматься АВТОВАЗ. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как изменится жизнь для владельцев «французов»
Алексей Кованов

Как уверяет представитель АВТОВАЗа, для хозяев Renault не изменится ровным счетом ничего: ремонтировать и обслуживать технику продолжат дилеры покинувшего российский рынок бренда, а не сервисные центры марки LADA. Более того, для всех операций планируется применяться только оригинальные запчасти, а не аналоги!

Однако в настоящий момент ситуация несколько иная. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», у дилеров осталось совсем немного «оригинала», а по некоторым позициям склады спешно пустеют. Поэтому механики ставят качественные аналоги именитых производителей.

Выправить положение АВТОВАЗ планирует до конца июня, когда российский автогигант вступит «в права наследства». С этого момента дилерские станции начнут получать компоненты от вазовской компании «ЛАДА Имидж», а та, в свою очередь, от Renault.

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15 июня 2022
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