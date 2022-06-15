АВТОВАЗ рассказал, как будет обслуживать автомобили Renault

Как уверяет представитель АВТОВАЗа, для хозяев Renault не изменится ровным счетом ничего: ремонтировать и обслуживать технику продолжат дилеры покинувшего российский рынок бренда, а не сервисные центры марки LADA. Более того, для всех операций планируется применяться только оригинальные запчасти, а не аналоги!

Однако в настоящий момент ситуация несколько иная. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», у дилеров осталось совсем немного «оригинала», а по некоторым позициям склады спешно пустеют. Поэтому механики ставят качественные аналоги именитых производителей.

Выправить положение АВТОВАЗ планирует до конца июня, когда российский автогигант вступит «в права наследства». С этого момента дилерские станции начнут получать компоненты от вазовской компании «ЛАДА Имидж», а та, в свою очередь, от Renault.