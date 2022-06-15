Когда возобновят производство автомобилей заводы Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге

Фото: АвтоВзгляд
На вопрос журналистов, когда же вновь заведутся машиностроительные площадки Nissan и Toyota в Питере, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил весьма обтекаемо. Хотя и подтвердил, что остановка предприятий носит временный характер.
Лика Затворная

Ответ представителя власти оказался очевидным — заводы японских марок возобновят производство легковых автомобилей в России после восстановления логистических цепочек необходимых комплектующих. Когда же это произойдет, похоже, ни он, ни представители автоконцернов пока не знают и сами.

Между тем, как сообщает РИА «Новости», питерский губернатор поблагодарил иностранных партнеров за то, что «ведут себя очень достойно, выплачивают сотрудникам не менее двух третей средней зарплаты, никого не сокращают и не увольняют».

Стоит добавить, что в простое сейчас находятся и другие автозаводы, кроме отечественных УАЗа и АВТОВАЗа. Впрочем, последние нашли выход из ситуации, исключив из комплектаций своих автомобилей заморские компоненты.

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15 июня 2022
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