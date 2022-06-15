Почему даже у новых машин в автосалонах всегда накрученный пробег

Одометр новенького автомобиля, выставленного в салоне, никогда не показывает нулевой пробег. Мало того, где-то этот пробег маленький — всего несколько километров, а где-то может составлять и пару десятков. Как такое возможно? Ведь дилер заявляет, что автомобиль новый. Да, возможно. И мы расскажем, почему.
Все начинается с производства. В борьбе за качество автопроизводители всячески стараются оградить себя и дилеров от рисков возврата машины в первые недели эксплуатации по причине возможных заводских недоделок или же ошибок производства. Ведь последние чреваты финансовыми потерями, судами и исками. А это удар по репутации бренда в целом.
Например, в России можно вернуть машину, в которой дефекты и заводской брак дали о себе знать в первые две недели эксплуатации. Согласитесь, загоревшаяся лампа ошибки двигателя, даже если этому послужила незначительная поломка или выход из строя датчика, свечи зажигания…, что, в принципе, устраняемо дилерской СТО, для кого-то может стать серьезным поводом для возврата дефектной машины и замены ее на новую. Вот чтобы этого не происходило, автопроизводители прогоняют машины, испытывая и проверяя качество сборки. Причем это касается фактически любой колесной техники, включая трактор и комбайны.
А вот, сколько тестовых километров должна пройти машина, каждый производитель определяет сам. Поэтому в зависимости от марки, пробег может составлять от нескольких десятков до 500 километров. Обнаруженные в течение этих испытаний неисправности устраняются автопроизводителем, а затем машина снова проходит тесты.
Километраж добавляют и так называемые сервисные и транспортные манипуляции с машиной — ее перегоняют с места на место, закатывают и скатывают с автовоза, перегоняют по территории дилерского центра. В общем, лишним километрам есть откуда взяться.
Впрочем, стоит понимать, что даже если сервисный пробег допускает и 100, и 200, и 300 км, то это не означает, что абсолютно все автомобили должны иметь его на своих одометрах. Чаще всего пробег действительно небольшой, и составляет несколько десятков километров. А если он превышает сотню-другую, то это повод хорошенько задуматься о том, стоит ли покупать такую машину. Вполне возможно, что ее дальнейшая эксплуатация обернется серьезными проблемами для владельца.
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