Почему даже у новых машин в автосалонах всегда накрученный пробег

Одометр новенького автомобиля, выставленного в салоне, никогда не показывает нулевой пробег. Мало того, где-то этот пробег маленький — всего несколько километров, а где-то может составлять и пару десятков. Как такое возможно? Ведь дилер заявляет, что автомобиль новый. Да, возможно. И мы расскажем, почему.

Все начинается с производства. В борьбе за качество автопроизводители всячески стараются оградить себя и дилеров от рисков возврата машины в первые недели эксплуатации по причине возможных заводских недоделок или же ошибок производства. Ведь последние чреваты финансовыми потерями, судами и исками. А это удар по репутации бренда в целом.

Например, в России можно вернуть машину, в которой дефекты и заводской брак дали о себе знать в первые две недели эксплуатации. Согласитесь, загоревшаяся лампа ошибки двигателя, даже если этому послужила незначительная поломка или выход из строя датчика, свечи зажигания…, что, в принципе, устраняемо дилерской СТО, для кого-то может стать серьезным поводом для возврата дефектной машины и замены ее на новую. Вот чтобы этого не происходило, автопроизводители прогоняют машины, испытывая и проверяя качество сборки. Причем это касается фактически любой колесной техники, включая трактор и комбайны.