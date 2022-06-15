Россияне стали массово отказываться от полноприводных автомобилей

По информации агентства «Автостат», в мае доля продаж легкового транспорта со всеми ведущими снизилась до 33,5%, месяцем ранее этот показатель составлял без малого 41,5%. А в марте — 42,2%.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что падение спроса на полноприводные машины продолжится и дальше. Как, впрочем, и на автомобили вообще. Во-первых, упала покупательская способность граждан, а во-вторых, как уже было сказано, рынок испытывает жутчайший дефицит.

Между тем, Президент Владимир Путин изъявил желание заняться автомобильной индустрией в стране. При этом весьма нестандартным способом: подробнее — здесь.

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