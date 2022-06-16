Chery выпустит «убийцу» Land Rover Defender

Утилитарный «гряземес» построят на основе концептуального Jetour T-Х. Автомобиль с заводским обозначением Т−1 предстанет на суд общественности, как в пятиместном исполнении, так и в семиместной конфигурации.

Что известно о новинке? Ждать рамной конструкции не приходится, а вот полный привод с подключаемой задней осью появится наверняка.

Что касается поперечно расположенного движка, то его место займет бензиновый мотор с наддувом — в зависимости от версии — объемом 1,6 или 2 литра.

Кроме того, ожидается обилие умной электроники, качественные материалы отделки и крутой дизайн. Во всяком случае, китайцы намерены максимально приблизить стилистику будущего «проходимца» к тому самому прототипу Jetour T-Х, представленному несколько месяцев назад.

Стоит напомнить, что нечто похожее уже представили конкуренты-соотечественники из Haval, выкатив на рынок вседорожную модель Dargo. Вот только вопрос к ней пока гораздо больше, чем ответов.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM