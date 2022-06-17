Как чиновники будут выполнять поручение Путина, делая автомобили доступнее для россиян

«Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения, и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», — цитирует слова Путина агентство РИА Новости.

Уверены, что российские граждане появлению доступных автомобилей будут только рады. Особенно, если еще и заработают программы для так называемой поддержки спроса: на них выделено 20,7 млрд. рублей (10,2 млрд. пойдут на возобновление автокредитования, 4,9 млрд. — на льготный лизинг и 2,6 млрд. — на скидки по электротранспорт и 3,3 млрд. потратят на газомоторную технику).

И если все эти средства станут доступны потребителю в ближайшее время, вполне возможно, что будут распроданы те запасы машин, что еще есть у дилеров. При условии, конечно, что те же льготные автокредиты будут действительно льготными. Что же касается выделенных средст на «электрички», то вряд ли россияне станут брать их в массовом порядке, то есть все, что мы вбухаем в это «зеленое будущее» — деньги на ветер, а не на реанимацию авторынка. Пока же наиболее бюджетным автомобилем в этом году стала упрощенная LADA Granta. Цена седана начинается от 658 300 рублей, что довольно привлекательно. Следом ждем такие же упрощенные УАЗы. Однако чиновникам радоваться рано.

Напомним, что эти машины будут без ABS и подушек безопасности, что в будущем может привести к росту числа тяжелых аварий. А за это могут полететь головы в Госавтоинспекции. Заводчане уверяют, что выпускать такие версии будут недолго и уже нашли замену продукции Bosch, которая поставляла электронику на конвейеры УАЗа и АВТОВАЗа.