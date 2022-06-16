АВТОВАЗ объявил цены и старт продаж LADA Granta 2022 модельного года

Итак, самое главное — цена. Прайс на классическую комплектацию LADA Granta 2022 модельного года составляет 658 300 рублей. В общем, никто не угадал! Кстати, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, АВТОВАЗ запретил дилерам накручивать ценники сильно выше рекомендованных заводом-изготовителем.

А значит, что потребители получат за эти деньги автомобиль с электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом боковых зеркал, ISOFIX, ДХО, а также бортовым компьютером, центральным замком и 14-дюймовыми колесными дисками. Опционально можно установить «катки» 15-го диаметра.

Кроме того, свежая LADA Granta Classic отличается элементами, ранее доступными лишь на старших версиях. В частности, окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.

Автомобиль оснащен проверенным опытом 1,6-литровым движком мощностью 90 л. с., смело «пожирающим» 92-й бензин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км. Коробка передач — механическая «пятиступка».

«Самый доступный легковой автомобиль на российском рынке, в котором оптимально сочетаются цена и оснащение. LADA Granta — это широкий выбор цветов и типов кузова, 3-летняя заводская гарантия, доступный сервис и запасные части», — прокомментировал запуск освеженной «Гранты» исполняющий обязанности исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Виталий Осипов.