МАЗ представил новое поколение городских грузовиков

В основе грузового электромобиля лежит среднетоннажник МАЗ−4381 «Корнет», от которого были взяты шасси, кабина, платформа и мосты. Но внешне отличается оригинальной облицовкой и другим бампером.

При полной массе 11990 кг грузоподъемность машины составляет… 3 890 кг. И это — при объеме кузова 39 кубических метров! В движение автомобиль приводит электромотор Могилевлифтмаш пиковой мощностью 170 кВт.

Одной зарядки аккумуляторов должно хватать примерно на 200 километров пробега, что как раз объясняет скромную грузоподъемность: чтобы гарантировать приемлемую «дальнобойность», конструкторам пришлось внедрить громоздкий блок батарей.

До конца нынешнего года минчане планируют изготовить опытно-промышленную партию, куда войдут 10 таких грузовиков. Мазовцы уверяют, что первый тираж выкуплен одним заказчиком: ему понравилось, что новинка на 99% состоит из белорусских компонентов.

И еще одна новость, пришедшая из Белоруссии. Минский «Мотовелозавод» показал опытный образец квадрицикла M1NSK (эта марка считается преемницей советского бренда «Минск»). Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кому может пригодиться крохотная машинка массой всего 463 килограмма.