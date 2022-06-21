Китайские автомобили Shaanxi «взорвали» российский авторынок

В мае именно марка Shaanxi умудрилась обойти по продажам всех иностранных конкурентов. Она же смогла занять второе место общего рейтинга, уступив лидерство только КамАЗу! Если говорить предметно, то за последний весенний месяц своих владельцев нашли 563 шасси, тягача и самосвала Shaanxi, что почти вдвое лучше прошлогоднего результата, отмечает агентство «Автостат-Инфо».

Добавим, что навязать кокуренцию «китайцам» сейчас пытается автозавод «Урал». У него тоже отмечен резкий рост продаж, но дорожный бескапотнык нового поколения пока проигрывает рыночную битву классическому внедорожнику 4320.

Ну, а КамАЗ, как было сказано выше, вне конкуренции. Правда, сейчас автогигант вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», так как мотор Cummins попал под санкции. Но челнинцы уже нашли альтернативный вариант.

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