Китайские автомобили Shaanxi «взорвали» российский авторынок

Фото: АвтоВзгляд.
После того, как «большая европейская семерка» оставила российских перевозчиков без своих грузовиков, в стране активизировались дилеры «поднебесных» брендов. Скажем, за техникой марки Shaanxi (она же — Shacman) уже выстраиваются настоящие очереди!
Алексей Кованов

В мае именно марка Shaanxi умудрилась обойти по продажам всех иностранных конкурентов. Она же смогла занять второе место общего рейтинга, уступив лидерство только КамАЗу! Если говорить предметно, то за последний весенний месяц своих владельцев нашли 563 шасси, тягача и самосвала Shaanxi, что почти вдвое лучше прошлогоднего результата, отмечает агентство «Автостат-Инфо».

Добавим, что навязать кокуренцию «китайцам» сейчас пытается автозавод «Урал». У него тоже отмечен резкий рост продаж, но дорожный бескапотнык нового поколения пока проигрывает рыночную битву классическому внедорожнику 4320.

Ну, а КамАЗ, как было сказано выше, вне конкуренции. Правда, сейчас автогигант вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», так как мотор Cummins попал под санкции. Но челнинцы уже нашли альтернативный вариант.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

автопродажи, авторынок, производители, кризис, китайские авто, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, украина, санкции
21 июня 2022
417