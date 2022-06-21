В рамках своего визита гости побывали на автозаводе «Урал», где осмотрели заводской музей и сборочный цех. Притом представители Южноафриканской республики открыто заявили: главная цель поездки — найти партнера, способного организовать сборочное производство автомобилей на государственной площадке в провинции Вестерн Кейп на месте бывшего сборочного завода «Мерседес».

Правда, не очень понятно, о каком закрывшемся заводе идет речь, — предприятие, где делают автомобили Mercedes-Benz, вроде бы продолжает успешно работать. Более того, оттуда на экспорт по всему миру уходят многие модели немецкой марки, включая С-класс…

Возможно, боссы «трехлучевой звезды» свернули лишь выпуск грузовиков. Их действительно производили в провинции Вестерн Кейп, но сейчас на сайте производителя указано, будто сборочная площадка делает лишь легковушки и автобусы.

В любом случае, факт того, что власти ЮАР хотят выпускать грузовики «Урал» вместо «Мерседесов», заслуживает уважения! Теперь главное, чтобы визит сотрудников посольства перешел в следующую фазу — в непосредственную сборку российских машин.

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