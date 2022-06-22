BMW M3 получила самый необычный кузов

К выпуску «заряженноо универсала» компания BMW шла очень давно. Еще в 2000 году немцы построили опытный образец на основе «эмки» в кузове E46. Но в серию модель так и не пошла, поскольку маркетологи опасались слишком низких продаж.

Позже баварцы вернулись к давно забытой идее и в августе 2020 года объявили, что самая «универсальная эмка» все же появится. Затем пошла тизерная кампания, и вот уже завтра, на Фестивале скорости в Гудвуде автомобиль покажут широкой аудитории. Тем не менее, кое-какая информация о модели известна уже сейчас.

BMW M3 Touring на 85 мм длиннее, на 76 мм шире обычного универсала третьей серии. Новинка получила более жесткий кузов, адаптивную M-подвеску с электронно-управляемыми амортизаторами, рулевое управление M Servotronic и активный задний M-дифференциал.

Что касается силового агрегата, то под капотом M3 Touring работает 3-литровый наддувный мотор мощностью 510 сил в паре с восьступенчатым «автоматом». Привод — только полный.

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