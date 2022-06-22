Как новые литовские санкции повлияют на российский автопром

Кроме того, в самой западной области нашей страны работает российско-немецкий завод Grunwald, недавно отметивший 15-летие. Это весьма авторитетный производитель полуприцепов, кузовов и спецтехники, что делает «технику немецкого качества, но — с ориентацией на российского потребителя».

Теперь продукцию «Автотора» и «Грюнвальда» придется вывозить из Калининградской области морским транспортом, обходя Литву, Латвию и Эстонию через Балтику. И хотя транспортировка паромами считается дешевым вариантом доставки, перевозка «по земле» была менее затратным способом, чтобы доставить технику «из России в Россию».

Кстати, вышеупомянутый Grunwald довольно часто отправлял полуприцепы морем. Более того, в мае таким образом была отправлена партия универсальных контейнеровозов для интермодального перевозчика… из Швеции. Притом скандинавы даже разместили дополнительный заказ на поставку контейнеровозов! Но это уже другая история…