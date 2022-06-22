Как новые литовские санкции повлияют на российский автопром

Фото производителя.
Литва ввела ограничения на перевозку товаров из Калининграда на территорию остальной России. Список этих самых ограничений представляет собой 49-страничный документ, в котором, среди прочего, указаны грузовики и спецтехника. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем это грозит российскому автопрому.
Алексей Кованов

Учитывая, что под ограничения попали грузовики полной массой от 5 до 20 тонн, наибольший удар литовские санкции, ограничивающие транзит товаров, нанесут по заводу «Автотор». Ведь, как известно, в Калининграде, помимо корейских легковушек, также выпускали среднетоннажные бескапотники марки Hyundai.

В частности, с 2020 года предприятие собирало популярную модель Mighty, притом — по полному циклу, со сваркой и окраской кабин. До этого подобным образом автоторовцы наладили сборку грузовиков прошлого поколения — HD78 и HD35, которые пользовались хорошим спросом со стороны ритейлеров и перевозчиков.

Фото производителя.

Кроме того, в самой западной области нашей страны работает российско-немецкий завод Grunwald, недавно отметивший 15-летие. Это весьма авторитетный производитель полуприцепов, кузовов и спецтехники, что делает «технику немецкого качества, но — с ориентацией на российского потребителя».

Теперь продукцию «Автотора» и «Грюнвальда» придется вывозить из Калининградской области морским транспортом, обходя Литву, Латвию и Эстонию через Балтику. И хотя транспортировка паромами считается дешевым вариантом доставки, перевозка «по земле» была менее затратным способом, чтобы доставить технику «из России в Россию».

Кстати, вышеупомянутый Grunwald довольно часто отправлял полуприцепы морем. Более того, в мае таким образом была отправлена партия универсальных контейнеровозов для интермодального перевозчика… из Швеции. Притом скандинавы даже разместили дополнительный заказ на поставку контейнеровозов! Но это уже другая история…

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22 июня 2022
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