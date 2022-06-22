В России начались продажи безумно дорогого «китайца» Hongqi E-HS9

По формату флагманский «Хунцы» напоминает BMW X7, но при этом кардинально отличается по начинке, ведь это — чистый электромобиль. В зависимости от версии электромоторы, которых здесь два, выдают от 435 до 551 л. с. Емкость батареи составляет 85, 99 или 120 кВт∙ч, а заявленный пробег на одной зарядке — 460, 510 или 650 км соответственно.

А сейчас роскошный кроссовер стал доступен и в России! Во всяком случае, компания «ЭлектроКарс Рус» предлагает заказать новинку по цене от 167 000 до 198 000 долларов — это, на секундочку, от 9 700 000 до 11 500 000 рублей. При этом фирма надеется на успех модели, а потому даже подала заявку на заключение дистрибьюторского соглашения.

В общем, российские чиновники и олигархи смогут своими пятыми точками почувствовать, каков он, китайский «тяжелый люкс». Ведь, повторим: Hongqi — это автомобильный флагман всея Поднебесной. Знаменитый, в первую очередь, своими «членовозами» — большими представительскими лимузинами, на которых передвигаются высшие чиновники КНР.

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