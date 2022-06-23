АВТОВАЗ пригласил своих поставщиков «на разговор»

Конференция стала первым за последние годы публичным мероприятием, где возник диалог между российским автогигантом и поставщиками автокомпонентов. Сейчас задача АВТОВАЗа — вести предметную работу по замещению импорта и углублению локализации. Для этого требуется наладить тесное сотрудничества с отечественными партнерами, а также заняться развитием технической, научной и производственной кооперации.

— Мы намерены опираться на новые отечественные платформы, локальные и локализованные решения и компоненты. Наш приоритет — это технологический суверенитет по критически важным технологиям и компонентам, — отметил глава марки LADA Максим Соколов.

Добавим, что локомотив отечественной автоиндустрии намерен запустить сборочное производство LADA Largus до конца июля. Чуть ранее должно возобновиться производство обеих «Нив», хотя для этого придется решить несколько проблем.