АВТОВАЗ планирует серьезно «разогнать» свои конвейеры

В 2023 году российский автогигант готовится выпустить 500 000 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы прошедшей конференции поставщиков компании. Это значит, что силами двух площадок (в Тольятти и Ижевске). В пересчете получается, что ежедневно четыре конвейера будут суммарно выдавать более 2000 машин.

Это действительно хороший показатель. Скажем, в допандемийном 2019 году предприятию удалось произвести только 355 000 автомобилей. Притом на модели марки LADA пришлось только 260 000 экземпляров, а на Renault и Datsun — 73 000 и 23 000, соответственно.

Очевидно, что поднять продажи помогут программы поддержки автопрома. В их числе — льготные кредиты, которые могут стать единственным шансом, чтобы обнищавшие россияне смогли приобрести фантастически подорожавшие автомобили.