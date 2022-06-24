Российские аэропорты начали закупать тягачи БелАЗ вместо иномарок

Надо признать, что белорусские машины уже находят своих покупателей. Так, новый аэродромный тягач БелАЗ−54010 приступил к работе в Международном аэропорту им. Б. В. Волынова в Новокузнецке. Это первая поставка в Россию автомобиля БелАЗ такой модели.

Новинка оснащена 136-сильным дизелем Deutz, а классический «автомат» имеет шесть ступеней переднего хода и три заднего. Тягач будет использоваться для буксировки воздушных судов взлетной массой до 150 тонн

При этом БелАЗ способен выполнять разнообразные «пируэты». Водитель может управлять отдельно каждым мостом, заставить машину «двигаться крабом» или повернуть передние и задние колеса навстречу друг другу для уменьшения радиуса поворота.

И еще. На осенней выставке «Комтранс» российский КамАЗ показал 60- и 65-тонный карьерные самосвалы. По информации портала «АвтоВзгляд», белорусский БелАЗ сильно напуган появлением этих двух новинок, а потому спешно готовит свой ответ челнинскому автогиганту.