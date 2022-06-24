Самую дешевую LADA Granta оснастят кондиционером

Напомним, что седан LADA Granta за 675 900 рублей имеет электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники передних дверей, крепления детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок и даже аудиоподготовку.
Под капотом машины скрывается не самый мощный, но достаточно тяговитый «восьмиклапанник» с отдачей в 90 сил, которому достался блок управления отечественного производства. Из-за этого мотор отвечает только лишь эконормам «Евро−2».
Кроме того, в машине нет антиблокировочной системы тормозов, преднатяжителей ремней и подушек безопасности. Вдобавок из списка оборудования исчезли иммобилайзер, а также система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети VK, вскоре вазовцы начнут предлагать за доплату кондиционер. Правда, в серию автомобили, оснащенные столь полезной опцией, пойдут не раньше августа.
В офисе флагмана российского автопрома подтвердили: у маркетологов есть четкое понимание, когда «Гранта» может получить долгожданный кондиционер. Но отказались назвать точные сроки появления таких LADA в автосалонах дилеров.
А еще автогигант планирует как можно скорее возобновить производство «Нивы» и «Ларгуса». При этом руководство компании уверено: завод вскоре сможет выдавать сотни тысяч машин.