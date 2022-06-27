ЯМЗ создаст новый двигатель для отечественных грузовиков

Получившийся дизель назовут ЯМЗ−537: с восьми литров рабочего объема планируется «снять» от 345 до 360 лошадиных сил. Этого будет вполне достаточно, чтобы новинкой заинтересовались автозаводы МАЗ и «Урал», а также российские производители автобусов.

До конца этого года ярославцы готовятся собрать несколько опытных экземпляров, которые затем отправятся на испытания, сообщает Drom.

И продолжая тему моторов. В 2006 году российский КамАЗ и американский Cummins открыли совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей. Рядные «шестерки» серии ISBe оказались настолько удачными, что 90% самосвалов КамАЗ−65115 оснащались именно ими! А недавно Cummins вышел из состава совместного предприятия. И теперь автогиганту из Набережных Челнов, похоже, придется искать замену…