КамАЗ «подобрал» иностранный завод по производству тормозных систем

Итак, Knorr-Bremse AG вышла из капитала фирмы «Кнорр-Бремзе Кама». До этого немецкой промышленной группе принадлежало 50% совместного предприятия, а теперь единственным владельцем всех активов стало ПАО «КАМАЗ».

При этом, по словам пресс-службы грузового автогиганта, завод продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции. Более того, в Набережных Челнах намерены развивать продуктовую линейку для грузовиков марки КамАЗ.

Добавим, что ООО со сложным названием «Кнорр-Бремзе Кама системы для коммерческих транспортных средств» работало на российском рынке последние 15 лет. Оно занималось производством тормозных систем для грузового транспорта.

Кроме того, в Набережных Челнах, похоже, закрылось совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей Cummins. О том, что американская сторона вышла из состава совместного предприятия, сообщил директор челнинской фирмы РИАТ. В итоге, сейчас КамАЗ вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», которая тяжелее и прожорливее рядного «Камминса». Поэтому грузовой автогигант решил подобрать альтернативный вариант.