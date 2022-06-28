КамАЗ «подобрал» иностранный завод по производству тормозных систем

Фото производителя.
Заводы, некогда принадлежавшие иностранным компаниям частично или полностью, постепенно отходят новым российским владельцам. Скажем, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что Michelin передаст свои активы «локальному менеджменту», как аналогичным образом поступил и всемирно известный производитель тормозных систем Knorr-Bremse AG.
Алексей Кованов

Итак, Knorr-Bremse AG вышла из капитала фирмы «Кнорр-Бремзе Кама». До этого немецкой промышленной группе принадлежало 50% совместного предприятия, а теперь единственным владельцем всех активов стало ПАО «КАМАЗ».

При этом, по словам пресс-службы грузового автогиганта, завод продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции. Более того, в Набережных Челнах намерены развивать продуктовую линейку для грузовиков марки КамАЗ.

Добавим, что ООО со сложным названием «Кнорр-Бремзе Кама системы для коммерческих транспортных средств» работало на российском рынке последние 15 лет. Оно занималось производством тормозных систем для грузового транспорта.

Кроме того, в Набережных Челнах, похоже, закрылось совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей Cummins. О том, что американская сторона вышла из состава совместного предприятия, сообщил директор челнинской фирмы РИАТ. В итоге, сейчас КамАЗ вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», которая тяжелее и прожорливее рядного «Камминса». Поэтому грузовой автогигант решил подобрать альтернативный вариант.

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28 июня 2022
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