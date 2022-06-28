Зачем покупателей новых LADA Granta заставляют подписывать загадочные соглашения

Из-за этих упрощений LADA Granta, как уверяют дилеры, не сможет выезжать за пределы России. Исключение якобы составляют только страны, с которыми есть двусторонняя договоренность по этому поводу. Пока единственным государством, разрешившим въезд «антисанкционным» моделям российского производства стала республика Беларусь. Но, скорее всего, аналогичные послабления также введут Армения, Киргизия и Казахстан.

Соответственно, при оформлении договора купли-продажи должен подписать два дополнительных соглашения, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на официального дилера марки LADA. Первый документ как раз «ограничивает» возможность выезда за рубеж, а второй требует досутановить модуль ЭРА-ГЛОНАСС до конца 2022 года.

Не очень понятно, почему вообще покупатель должен подписывать какие-то странные документы. Но тут ответ один: хочешь забрать новенький автомобиль — ставь подпись под всем, что дают.

И вообще, юридических оснований, чтобы автомобиль без АБС, подушек безопасности и с двигателем Евро−2 не пустили в Казахстан, Литву или любую другую страну, никаких нет. В конце концов, туристы на «Волгах» и «Москвичах» успешно ездят на всевозможные слеты и ретроралли по всей Европе.

И еще. С наступлением летней жары (во всяком случае, в европейской части России) хочется напомнить, что для упрощенной LADA Granta Classsic−2022 нельзя ни за какие деньги заказать кондиционер. Однако АВТОВАЗ пообещал вскоре устранить сию досадную недостачу. Когда и как — портал «АвтоВзгляд» узнал подробности.