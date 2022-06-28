Зачем покупателей новых LADA Granta заставляют подписывать загадочные соглашения

Фото производителя.
Несколько недель назад АВТОВАЗ освоил производство «антисанкционного» семейства LADA Granta. Для упрощения машины пришлось убрать антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности и некоторую другую электронику, а 90-сильный «восьмиклапанник» подвести под нормы Евро−2. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем это может грозить потенциальным покупателям таких авто.
Алексей Кованов

Из-за этих упрощений LADA Granta, как уверяют дилеры, не сможет выезжать за пределы России. Исключение якобы составляют только страны, с которыми есть двусторонняя договоренность по этому поводу. Пока единственным государством, разрешившим въезд «антисанкционным» моделям российского производства стала республика Беларусь. Но, скорее всего, аналогичные послабления также введут Армения, Киргизия и Казахстан.

Соответственно, при оформлении договора купли-продажи должен подписать два дополнительных соглашения, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на официального дилера марки LADA. Первый документ как раз «ограничивает» возможность выезда за рубеж, а второй требует досутановить модуль ЭРА-ГЛОНАСС до конца 2022 года.

Не очень понятно, почему вообще покупатель должен подписывать какие-то странные документы. Но тут ответ один: хочешь забрать новенький автомобиль — ставь подпись под всем, что дают.

И вообще, юридических оснований, чтобы автомобиль без АБС, подушек безопасности и с двигателем Евро−2 не пустили в Казахстан, Литву или любую другую страну, никаких нет. В конце концов, туристы на «Волгах» и «Москвичах» успешно ездят на всевозможные слеты и ретроралли по всей Европе.

И еще. С наступлением летней жары (во всяком случае, в европейской части России) хочется напомнить, что для упрощенной LADA Granta Classsic−2022 нельзя ни за какие деньги заказать кондиционер. Однако АВТОВАЗ пообещал вскоре устранить сию досадную недостачу. Когда и как — портал «АвтоВзгляд» узнал подробности.

АВТОВАЗ, новинки рынка, производители, кризис, производство, автозаводы, бюджетные авто, санкции
28 июня 2022
366