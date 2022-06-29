Geely намерена стать лидером в сегменте экологически чистых автомобилей

Взяв за отправную точку 2020 год, Geely планирует к 2025 году сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла автомобиля более, чем на 25%, а еще через 20 лет обязуется достичь полной углеродной нейтральности.

Для сокращения выбросов компания реализует ряд мер по организации цепочек поставок, а также производства и эксплуатации транспортных средств. Эти меры включают в себя использование возобновляемой электроэнергии и переработанного сырья среди поставщиков, и увеличение до 40% доли продаж машин на новых источниках энергии (включая бренд Zeekr) от общего объема продаж к 2025 году. Все это позволит китайцам стать лидером в глобальной трансформации экономики.

Подобный подход позволит не только сократить расходы, но ни привлечь дешевое финансирование, что важно для развития производства и разработки новых технологий. Например, компания сможет выпускать так называемые зеленые облигации и привлекать кредиты по низким ставкам.