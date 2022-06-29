Geely намерена стать лидером в сегменте экологически чистых автомобилей

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Компания Geely опубликовала отчет, в котором описываются достижения компании в таких вопросах, как изменение климата, защита окружающей среды, корпоративное управление и прочее. В будущем стратегия позволит снизить вредные выбросы при производстве машин, а также перейти на производство автомобилей на альтернативных источниках энергии.
Виктор Васильев

Взяв за отправную точку 2020 год, Geely планирует к 2025 году сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла автомобиля более, чем на 25%, а еще через 20 лет обязуется достичь полной углеродной нейтральности.

Для сокращения выбросов компания реализует ряд мер по организации цепочек поставок, а также производства и эксплуатации транспортных средств. Эти меры включают в себя использование возобновляемой электроэнергии и переработанного сырья среди поставщиков, и увеличение до 40% доли продаж машин на новых источниках энергии (включая бренд Zeekr) от общего объема продаж к 2025 году. Все это позволит китайцам стать лидером в глобальной трансформации экономики.

Подобный подход позволит не только сократить расходы, но ни привлечь дешевое финансирование, что важно для развития производства и разработки новых технологий. Например, компания сможет выпускать так называемые зеленые облигации и привлекать кредиты по низким ставкам.

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29 июня 2022
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