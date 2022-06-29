Назван автомобиль, обладающий самым экологичным салоном

China Automotive Grand Ceremony считается самым важным ежегодным событием в автомобильной жизни всего Китая. Ведь профессиональную оценку автомобилям дают представители пяти крупнейших промышленных учреждений: Центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), Ассоциации производителей автомобилей (CAAM), Общества автомобильных инженеров (China SAE), Ассоциации автомобильных дилеров (CADA) и Автомобильного департамента совета по содействию международной торговле (CCPIT Auto).

В процессе оценки машин изучаются такие показатели, как совершенство систем помощи водителю, интернет транспортных средств, качество внутрисалонного воздуха, внутренний шум и электромагнитное излучение.

В итоге награду за «Самый здоровый салон» получил Exeed VX — это одноклассник больших кроссоверов, вроде Kia Mohave, Hyundai Palisade и им подобных. К слову, портал «АвтоВзгляд» вдумчиво оценил этот SUV во время премьерного тест-драйва, чтобы ответить на самый важный вопрос: способен ли он удивить недоверчивых россиян?