В Москве презентовали новый амбициозный кроссовер Skywell ET5

Прежде всего, стоит сказать, что Skywell ET5 — электрокар. Пятиметровый переднеприводный автомобиль способен проезжать на одной зарядке свыше 400 километров пути. В движение он приводится 204-сильным движком на электротяге, который ускоряет машину до первой сотни с места за 9,6 секунды.

Дизайн Skywell, конечно, не настолько крут, как у конкурента-соотечественника в «лице» Hongqi E-HS9, но вполне себе симпатичный. А вот салон действительно роскошен. Тут вам и огромных размеров дисплей в центральной консоли диагональю без малого 13 дюймов, и камеры кругового обзора, и обилие умной вспомогательной электроники.