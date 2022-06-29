В Москве презентовали новый амбициозный кроссовер Skywell ET5

Прежде всего, стоит сказать, что Skywell ET5 — электрокар. Пятиметровый переднеприводный автомобиль способен проезжать на одной зарядке свыше 400 километров пути. В движение он приводится 204-сильным движком на электротяге, который ускоряет машину до первой сотни с места за 9,6 секунды.
Дизайн Skywell, конечно, не настолько крут, как у конкурента-соотечественника в «лице» Hongqi E-HS9, но вполне себе симпатичный. А вот салон действительно роскошен. Тут вам и огромных размеров дисплей в центральной консоли диагональю без малого 13 дюймов, и камеры кругового обзора, и обилие умной вспомогательной электроники.
Поставками на российский рынок кроссоверов Skywell ET5 занялась компания Electrocars. Вот только не очень понятно, для чего, ведь, как известно, массовым спросом электромобили в нашей стране не пользуются. Во-первых, у нас банально отсутствует инфраструктура, а во-вторых, ценник на модель бюджетным, мягко говоря, не назвать. Новинка в самом «голом» варианте исполнения попросит за себя 3 800 000 рублей, а «топчик» заставит выудить из кармана покупателя почти 4 500 000 рублей.
Стоит добавить, что в последнее время в Россию массово стали завозить дорогих электрических «китайцев», вероятно, в надежде на спрос со стороны богатеньких россиян. Особенно на фоне того, что поставки дорогостоящих «электронемцев», вроде Porsche Taycan и Audi e-tron остановлены.