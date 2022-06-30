На Заволжском моторном заводе решили выпускать автомобили

Как заявил коммерческий директор компании Дмитрий Осадчий, в Завольжье будет организован полный цикл изготовления фургонов и сборки спецавтомобилей. Покупателями выпускаемой продукции должны стать перевозчики продуктов, а также представители нефтегазового сектора, коммунальных служб и силовых структур.

Уже летом начнется набор персонала, обустройство территорий и подключение коммуникаций, а осенью — сборка первых изделий. Планируемый объем производства — от 500 единиц техники. А вообще технические возможности площадки позволяют ежегодно делать до 1000 машин.

Напомним, что ЗМЗ недавно сменил владельца, так как автопромышленник Вадим Швецов решил выйти из бизнеса. Также г-н Швецов расстался и с Ульяновским автозаводом, который, кстати, уже пообещал начать выпуск новых моделей.