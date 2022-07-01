В России нашли отличную замену импортным тракторам

В последние годы МТЗ ежегодно поставлял около 15 000 тракторов. Однако сейчас производитель тракторов готов нарастить поставки до 20 000 единиц — это, по мнению руководства марки Belorus, позволит заместить весь тракторный импорт. При этом из Минска могут идти не только сельскохозяйственные, но также коммунальные и лесные машины.

А еще Минский тракторный завод начал выпуск новой продукции: помимо двигателей, тракторов и другой техники, минчане теперь производят глазированные сырки и мороженое. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, зачем флагман белорусского машиностроения вдруг занялся, мягко говоря, непрофильными товарами.