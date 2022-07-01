Пассажирские автобусы ПАЗ получат «советский дизайн»

Скорее всего, такой рестайлинг получился вынужденным, так как компания Hella перестала поставлять автомобильную оптику российским партнерам. Поэтому «Группа ГАЗ» оперативно подправила оформление пластиковой маски, вписав светотехнику отечественного производства вместо немецкой.

Также есть информация, что «антисанкционный» вариант пассажирской машины получит упрощенную версию 4,4-литрового ярославского турбодизеля ЯМЗ−534, которая будет отвечать экологическим нормам Евро−3 вместо Евро−5.

Стоит добавить, что модель 3205 — настоящий ветеран на рынке пассажирских перевозок. Массовый выпуск этой модели начался еще 1 декабря 1989 года, когда на конвейере полностью прекратили выпуск предшественника ПАЗ−672М.

Впрочем, КамАЗ серии К3 еще старше! Однако грузовой автогигант не просто не планирует прекращать его производство, а даже разработал проект, как можно стилизовать этого ветерана под современные машины поколения К5.