Urban Cruiser Hyryder — новый «народный» кроссовер от марки Toyota

Самое свежее подтверждение этого тезиса — кроссовер со сложным названием Toyota Urban Cruiser Hyryder. Это компактный SUV длиной 4365 мм, главным конкурентом которого следует считать хорошо знакомый нашей публике Hyundai Creta. Новинку представили индийскому покупателю, а полноценный старт продаж состоится не раньше августа.
В движение базовую версию машины приводит полуторалитровый 102-сильный атмосферник, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Привод может быть передним или полным, но при заказе второго варианта — коробка передач будет исключительно механической. А в моноприводном исполнении также доступен 6-диапазонный «автомат».
Для истинных поборников экологии заготовлен переднеприводный гибрид. Его силовая установка выдает 115 сил, а в чисто электрическом режиме такой автомобиль способен преодолеть 25 километров пробега. Правда, зарядка от розетки не предусмотрена, так что аккумулятор придется заряжать рекуперативным торможением.
Но самое интересное — в происхождении этой модели. Ведь платформу для Urban Cruiser Hyryder пожертвовала… Suzuki Vitara. Правда, тойотовцы уточняют, что архитектуру компании разрабатывали совместно. И вообще, Toyota вышла на добрых 19 сантиметров длиннее своего прародителя.
О возможном поколении «народного» кроссовера на других рынках японцы умалчивают. Так что ближайшая новинка, которую могут увидеть россияне — рестайлинговый RAV4. Внешних изменений — немного, но внутри итоги модернизации видны куда лучше.