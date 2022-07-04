Urban Cruiser Hyryder — новый «народный» кроссовер от марки Toyota

Для истинных поборников экологии заготовлен переднеприводный гибрид. Его силовая установка выдает 115 сил, а в чисто электрическом режиме такой автомобиль способен преодолеть 25 километров пробега. Правда, зарядка от розетки не предусмотрена, так что аккумулятор придется заряжать рекуперативным торможением.

Но самое интересное — в происхождении этой модели. Ведь платформу для Urban Cruiser Hyryder пожертвовала… Suzuki Vitara. Правда, тойотовцы уточняют, что архитектуру компании разрабатывали совместно. И вообще, Toyota вышла на добрых 19 сантиметров длиннее своего прародителя.

О возможном поколении «народного» кроссовера на других рынках японцы умалчивают. Так что ближайшая новинка, которую могут увидеть россияне — рестайлинговый RAV4. Внешних изменений — немного, но внутри итоги модернизации видны куда лучше.