Urban Cruiser Hyryder — новый «народный» кроссовер от марки Toyota

Фото производителя.
В своей время Toyota всерьез раздумывала над тем, чтобы предложить россиянам несколько доступных моделей. Но до реализации этой идеи дело не дошло: в компании решили, что выгоднее торговать более солидной техникой. В Индии такой вопрос не актуален — там японский бренд вполне себе продает «народные» машины.
Алексей Кованов

Самое свежее подтверждение этого тезиса — кроссовер со сложным названием Toyota Urban Cruiser Hyryder. Это компактный SUV длиной 4365 мм, главным конкурентом которого следует считать хорошо знакомый нашей публике Hyundai Creta. Новинку представили индийскому покупателю, а полноценный старт продаж состоится не раньше августа.

В движение базовую версию машины приводит полуторалитровый 102-сильный атмосферник, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Привод может быть передним или полным, но при заказе второго варианта — коробка передач будет исключительно механической. А в моноприводном исполнении также доступен 6-диапазонный «автомат».

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Для истинных поборников экологии заготовлен переднеприводный гибрид. Его силовая установка выдает 115 сил, а в чисто электрическом режиме такой автомобиль способен преодолеть 25 километров пробега. Правда, зарядка от розетки не предусмотрена, так что аккумулятор придется заряжать рекуперативным торможением.

Но самое интересное — в происхождении этой модели. Ведь платформу для Urban Cruiser Hyryder пожертвовала… Suzuki Vitara. Правда, тойотовцы уточняют, что архитектуру компании разрабатывали совместно. И вообще, Toyota вышла на добрых 19 сантиметров длиннее своего прародителя.

О возможном поколении «народного» кроссовера на других рынках японцы умалчивают. Так что ближайшая новинка, которую могут увидеть россияне — рестайлинговый RAV4. Внешних изменений — немного, но внутри итоги модернизации видны куда лучше.

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4 июля 2022
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