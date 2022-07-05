Российский автопром спасут электромобили

И хотя история с электрическим транспортом в нашей стране все еще выглядит довольно сомнительной — хотя бы из-за климатических условий и расстояний — власти намерены развивать «зеленое» направление. А для этого нужны не только компонентная база, производственные мощности и бюджеты, но и кадры.

Выступая на «Иннопроме», ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня нужно сконцентрироваться именно на подготовке инженеров, способных «ответить новым вызовам в автомобильной отрасли». А чтобы вырастить сильных специалистов, необходимо уделять больше времени практике.

— Конструкторские бюро, которые есть в Московском Политехе, давно работают в КамАЗе, в НАМИ и сейчас создаются в «Автоторе». Это база, на которой можно готовить инженеров — они без преувеличения смогут произвести переворот в автомобилестроении России, — сказал г-н Миклушевский.

Он также подчеркнул, что совместно с индустриальными партнерами в Московском Политехе создали Передовую инженерную школу. Ее ключевая задача — создание платформенных решений. А среди наиболее значимых разработок ВУЗа спикер выделил первый прототип — беспилотный Smart шаттл, представленный на стенде Минпромторга.