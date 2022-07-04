Российская марка Aurus показала новую модель Merlon

Как уверяет производитель, перед нами — предсерийная версия мотоцикла, который получит название Merlon. Для справки отметим, что «мерлон» — это зубец крепостной стены, например, кремлевской. При этом автомобили Aurus носят названия кремлевских башен, так что нейминг выглядит вполне логичным.

Объявлено, что двухколесная новинка получит 190-сильный электромотор, с которым этот Aurus сможет разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели достигает 200 км/ч, а на одном заряде аккумулятора она готова проехать до 200 километров.

Серийное производство байков должно стартовать через несколько месяцев. Но собирать машины планируют исключительно мелкими сериями, так как главными покупателями станут ФСО и МВД. Сотрудники этих ведомств будут сопровождать на «Мерлонах» кортежи первых лиц.

Впрочем, в НАМИ также уверены, что «высокие потребительские качества» откроют «широкие возможности» для гражданской модификации.

Что касается автомобилей Aurus, то они пока больше интересуют сановных лиц. Например, власти Туркменистана приобрели для служебных и представительских нужд президента страны Сердара Бердымухамедова бронированный лимузин Senat.