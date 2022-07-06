АВТОВАЗ решил модернизировать «упрощенные» LADA Granta

Фото производителя.
Даже тот, кто совершенно не следит за жизнью российского автопрома, должен знать, что АВТОВАЗ выпустил «антисанкционную» версию LADA Granta по цене 658 300 рублей — об этом нынче вещают «из каждого утюга». А вот то, что этой новинке предстоит стать совершеннее, действительно новость.
Алексей Кованов

Паблик Avtograd news из соцсети VK сообщает, что вазовский конвейер покинула первая партия «усложненных» автомобилей LADA Granta Classic 2022 — все они получили штатные систему кондиционирования и мультимедийку. Эти машины отправились на испытания, а в серию улучшенный вариант сможет пойти не раньше августа.

По неподтвержденной пока информации, «кондиционированные» экземпляры хотят продавать по цене около 705 000 рублей. А значит, у дилеров приобрести наполненную современными опциями версию будет реально за 750 000 «целковых».

Кстати, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», прямо сейчас АВТОВАЗ прикладывает максимум усилий, чтобы возобновить выпуск 16-клапанных двигателей. Все «Гранты» сейчас приходится оснащать восьмиклапанниками, отвечающими эконормам уровня «Евро−2».

Сами восьмиклапанные моторы по своей отдаче и экономичности не отличаются от «докризисных», хотя используют сильно упрощенные блоки управления. При этом разнообразные тесты (включая климатические) и двигателей, и машин до сих пор продолжаются.

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6 июля 2022
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