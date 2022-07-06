АВТОВАЗ решил модернизировать «упрощенные» LADA Granta

Паблик Avtograd news из соцсети VK сообщает, что вазовский конвейер покинула первая партия «усложненных» автомобилей LADA Granta Classic 2022 — все они получили штатные систему кондиционирования и мультимедийку. Эти машины отправились на испытания, а в серию улучшенный вариант сможет пойти не раньше августа.

По неподтвержденной пока информации, «кондиционированные» экземпляры хотят продавать по цене около 705 000 рублей. А значит, у дилеров приобрести наполненную современными опциями версию будет реально за 750 000 «целковых».

Кстати, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», прямо сейчас АВТОВАЗ прикладывает максимум усилий, чтобы возобновить выпуск 16-клапанных двигателей. Все «Гранты» сейчас приходится оснащать восьмиклапанниками, отвечающими эконормам уровня «Евро−2».

Сами восьмиклапанные моторы по своей отдаче и экономичности не отличаются от «докризисных», хотя используют сильно упрощенные блоки управления. При этом разнообразные тесты (включая климатические) и двигателей, и машин до сих пор продолжаются.