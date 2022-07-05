Столичные электробусы быстро превратились в «ржавые ведра»

Заметим, что с самого начала истории электробусов в общественном транспорте столицы их критиковали за то, каждый из них стоил городскому бюджету примерно втрое дороже, чем привычный дизельный автобус — что-то около 10 млн. рублей. Причем львиную долю в цене «электричек», поставляемых Москве КамАЗом, занимала стоимость китайской аккумуляторной батареи.

Кроме того, городской бюджет потратил изрядные суммы на создание зарядных станций для электробусов. Но все эти упреки городские власти игнорировали, уверяя что готовы на любые жертвы денег московских налогоплательщиков ради их же экологического счастья и замены сотен дизельных автобусов «зелеными» электробусами. Но в первую же зиму эксплуатации экологичных китайско-камазовских «бусов» москвичи с удивлением обнаружили, что модный общественный транспорт жжет дизтопливо точно так же, как и старые добрые дизельные автобусы!

Оказалось, что на морозе аккумуляторы мерзнут и не могут выдавать электричество в количествах, требуемых для движения электробуса и работы его бортовых систем.