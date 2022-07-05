Столичные электробусы быстро превратились в «ржавые ведра»

Заметим, что с самого начала истории электробусов в общественном транспорте столицы их критиковали за то, каждый из них стоил городскому бюджету примерно втрое дороже, чем привычный дизельный автобус — что-то около 10 млн. рублей. Причем львиную долю в цене «электричек», поставляемых Москве КамАЗом, занимала стоимость китайской аккумуляторной батареи.
Кроме того, городской бюджет потратил изрядные суммы на создание зарядных станций для электробусов. Но все эти упреки городские власти игнорировали, уверяя что готовы на любые жертвы денег московских налогоплательщиков ради их же экологического счастья и замены сотен дизельных автобусов «зелеными» электробусами. Но в первую же зиму эксплуатации экологичных китайско-камазовских «бусов» москвичи с удивлением обнаружили, что модный общественный транспорт жжет дизтопливо точно так же, как и старые добрые дизельные автобусы!
Оказалось, что на морозе аккумуляторы мерзнут и не могут выдавать электричество в количествах, требуемых для движения электробуса и работы его бортовых систем.
Для обогрева «батареек» не придумали ничего лучше чем подогреватель, работающий на неэкологичном дизеле! Шумок в соцсетях на эту тему пиарщикам Дептранса удалось как-то замять и до последнего времени о московских электрбусах в СМИ появлялись лишь благостно-приторные материалы зашкаливающей степени толерантности, экологичности, и светлости будущего. Но прекрасная картина вновь оказалась нарушена на днях.
Ряд телеграм-каналов опубликовали, так сказать, подноготную синего московского электротранспорта. На фото видно, что кузова машин за три года эксплуатации на городских линиях покрываются толстым слоем лохматой ржавчины. Причем не точечно, а почти целиком: начиная с колесных арок и заканчивая рамками окон.
Заметим, что у электробуса роль несущей части конструкции несет сам корпус. И если ржавчина всерьез повредит, например, стойки, между которыми располагаются окна, прочность конструкции машины и, соответственно, безопасность пассажиров, окажется под большим вопросом. Подобного «результата» на трехлетней машине можно добиться проверенным советским автопромом способом: использовать на заводе самую дешевую или откровенно некондиционную краску.
Или не грунтовать кузов, а мазюкать синий «дептрансовский» колер прямо на голый металл. После трех лет в московских реагентах он, разумеется, заржавеет как раз примерно да таких ужасающих кондиций. Существует также еще одна, не менее правдоподобная версия столь скоростного ржавления кузовов электробусов. Называется она — электрохимическая коррозия. От нее не защитит даже самая качественная окраска корпуса.
Ее вызывают электрические токи, утекающие из электросистемы машины. Если верна такая версия скоропостижной ржавчины московских электробусов, то это означает, что их электрическая часть кишит точками коротких замыканий «на корпус». То есть конструкция машины до конца не отработана, «сыра», а значит потенциально не безопасна для пассажиров, которые, при плачевном стечении обстоятельств, могут пострадать от ударов током.
Искренне надеемся, что наши мрачные предположения не верны и столичный Дептранс разберется в ситуации и опубликует результаты технического расследования причин столь мощного ржавления московских электробусов.