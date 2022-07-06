АВТОВАЗ запустил производство крутой LADA Granta Drive Active

Напомним, что за приставкой Drive Active скрываются заниженная подвеска, а также аэродинамический обвес, в который входят оригинальные бамперы, пороги и задний спойлер. Продолжает список отличий 15-дюймовые колеса размерности 185/55. В салоне, украшенном красными вставками, установлены другие передние кресла, а панель приборов имеет алую подсветку.

Все это сохранилось и в издании 2022 года, однако двигатель стал другим — это 90-сильный «восьмиклапанник», отвечающий нормам Евро−2. Кроме того, модели пришлось лишиться антиблокировочной системы и подушек безопасности.