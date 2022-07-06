АВТОВАЗ запустил производство крутой LADA Granta Drive Active

Напомним, что за приставкой Drive Active скрываются заниженная подвеска, а также аэродинамический обвес, в который входят оригинальные бамперы, пороги и задний спойлер. Продолжает список отличий 15-дюймовые колеса размерности 185/55. В салоне, украшенном красными вставками, установлены другие передние кресла, а панель приборов имеет алую подсветку.
Все это сохранилось и в издании 2022 года, однако двигатель стал другим — это 90-сильный «восьмиклапанник», отвечающий нормам Евро−2. Кроме того, модели пришлось лишиться антиблокировочной системы и подушек безопасности.
Зато упрощение конструкции положительно сказалось на цене. Такие машины планируют продавать по цене 804 900 рублей за штуку, то есть сразу на 118 000 дешевле, чем дилеры просили за автомобиль предыдущего модельного года.
В оснащение LADA Granta Drive Active 2022 входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, обогреваемые наружные зеркала, аудиоподготовка, бортовой компьютер и центральный замок.
Кстати, в отличие от обычной «Гранты», для этой можно заказать кондиционер! И это еще одна веская причина, чтобы доплатить за оспортивленную внешность и заниженную подвеску. У «народных» комплектаций «охладитель» салона появится не раньше августа.