Новая Mazda CX−60 получит крутые дизельные моторы

Новинка получит дизельный двигатель семейства Skyactiv-D в двух вариантах форсировки — на 200 и 254 л. с. При этом первый — не в последнюю очередь благодаря 48-вольтовому стартер-генератору — сможет «поедать» не больше 4,9 литра «солярки» на 100 километров пути. Второй же призван «сжирать» максимальные 5,3 литра в смешанном цикле. Кстати, более производительный агрегат достанется исключительно полноприводной Mazda CX−60.

Стоит добавить, что с этими движками автомобиль ворвется на европейский рынок, где ему также достанется 2,5-литровая «бензинка» и гибрид. Последний, к слову, российским потребителям не интересен, хотя он и обладает впечатляющей мощностью в 327 сил.

Производство модели стартовало в апреле на предприятии в японском Хофу. Российский же завод марки по-прежнему простаивает. Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе «Мазда», площадка до сих пор испытывает дефицит компонентов, вызванный разрывом логистических цепочек.

«Поставки комплектующих на завод временно приостановлены, в настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», — заявили в российском представительстве Mazda.