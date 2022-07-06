Продажи новых легковушек в России рухнули ниже плинтуса

В июне 2022 года в России было реализовано 27 761 экземпляр легковых машин и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 82,0% (на126 792 штуки) меньше, чем в июне 2021 года. Таким образом, июньские продажи снизились примерно в 5,6 раза. За первое полугодие 2022-го продажи новых легковых авто и LCV снизились на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. С начала текущего года а нашей стране было суммарно реализовано всего лишь 370 228 машин.

Единственный автобренд, который умудрился продемонстрировать рост продаж по сравнению с прошлым годом, — Isuzu. Японская марка реализовала в России за прошедший июнь 81 машину против 70 за аналогичный период прошлого года, увеличив таким образом свои результаты на 16%.

У всех остальных игроков российского авторынка легковушек и LCV наблюдается спад. Минимальные потери у Changan, сократившего реализацию за июнь 2022 всего лишь на 14% по сравнению с июнем 2021-го — с 400 единиц до 346. Вслед за ним, в рейтинге потерь брендов на рынке следует УАЗ с падением на 44% — с 2816 до 1583 машин. Примерно на таком же уровне, в раойне 40—50% зафиксировано снижение реализации у дилеров FAW, Geely и Haval.

Сжатие продаж у таких лидеров масс-сегмента, как LADA, Kia и Hyundai — в районе 80% по сравнению с июнем 2021-го. Mitsubishi, Toyota, Skoda и Volkswagen демонстрируют падение «месяц к месяцу» на уровне порядка 90%.