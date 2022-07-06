В России появится новое учебное заведение для нужд автопрома

Инженерная школа будет называться «Кибер Авто Тех», а располагаться — в Набережных Челнах. Притом новому учебному заведению удалось получить целевой правительственный грант на организацию образовательного процесса. Кроме того, финансирование будет поступать из федерального и республиканского бюджетов, а также из бюджета ПАО «КАМАЗ».

Готовить специалистов планируется по направлениям «Интеллектуальный автомобиль», «Автомобили с низким/нулевым углеродным следом», «Технологии интеллектуального производства». На выходе школа рассчитывает выпускать «исследователей мирового уровня».

В ближайших планах «Кибер Авто Теха» — разработка своими силами электрических автомобилей, беспилотных грузовиков и водородного транспорта. А основным потребителем этих наработок должен стать КамАЗ, которы йкак раз интересуется этими темами.

Более того, в Набережных Челнах недавно разработали самосвал КамАЗ−6559, предназначенный для карьерных работ. Притом модель, названная «Юпитер 30», — это стопроцентный беспилотник, у которого вообще нет никакого кабинного модуля.