Volkswagen закрывает свое производство в Нижнем Новгороде

В начале июня стало известно о том, что «Фольксваген Груп Рус» предложила «сбалансированный пакет льгот» тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые готовы покинуть компанию по собственному желанию. Если точнее, то им пообещали выходное пособие в размере пяти или шести окладов, медицинскую страховку и личное IT-оборудование.

Уже тогда стало понятно, что Volkswagen намерен попрощаться с нижегородским заводом — вопрос был лишь в сроках. И вот процедура закрытия производства началась: по данным «Коммерсанта», к ней приступили 5 июля. «Группа ГАЗ» в свою очередь ликвидировать площадку не собирается, напротив. Компания найдет нового партнера, чтобы обеспечить загрузку освободившихся мощностей.

Да, дела у российского автопрома совсем плохи. Нижегородская площадка Volkswagen закрывается, другие предприятия уже который месяц находятся в простое и выходить из него пока не планируют. Взять, к примеру, завод Nissan в Санкт-Петербурге: сначала японцы говорили, что вернутся к работе в сентябре, а теперь перенесли запуск на март 2023-го…

Получается, вся надежда на АВТОВАЗ. А тольяттинцы, к слову, обещали уже в 2023 году выйти на производственный объем в 500 000 машин в год.