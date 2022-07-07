Как Volkswagen сделал новый Amarok из старого «Форда»

Надо заметить, что процент общих компонентов оказался очень высоким: новому Volkswagen Amarok достались рама, подвески, рулевое, а также большая часть кузовных элементов. Если пригладеться, то можно заметить, что даже боковые зеркала и наружные ручки взяты от «Рейнджера».

Единственное бензиновое исполнение предлагает 2,3-литровый турбоагрегат Ford EcoBoost мощностью 302 л. с. А вот дизели, похоже, фольксвагеновские. Это трехлитровый V6 на 238 сил, а также троица двулитровых моторов отдачей 150, 170 и 209 «лошадей».