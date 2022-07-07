Машины есть: дилеры начали массово торговать иномарками из Эмиратов

Покупка нового автомобиля сегодня — задача непростая и очень дорогая. Со стороны покупателя процесс выглядит следующим образом: переплачиваем две цены, приобретая средний класс по цене премиальной машины, и получаем надежду, а не транспортное средство. Потому что новых машин все меньше, и далеко не все желающие их обретут даже за деньги. Иногда — лишь возврат средств и скупые строки извинений. Однако есть и вторая сторона вопроса — продавец.
Нет продаж — нет денег, а расходы растут: аренда, коммунальные платежи, зарплаты никто не отменял. Извечного выхода в лице обслуживания и продажи запчастей сейчас тоже нет: склады поставщиков пусты, а новые договоры на закупку «расходников» и агрегатов заключаются с большим скрипом и малой прибылью. Однако, чтобы выжить — нужно продавать. Вопрос: что продавать?
Резко укрепившийся рубль вновь открыл двери для подержанных автомобилей со всех возможных уголков земного шара, и официальные дилеры автобрендов, естественно, этой возможностью воспользовались. Простой пример — Mitsubishi Pajero Sport, созданные для арабского рынка, которые уже можно купить в Москве. От машин отечественной сборки их отличают люк, другие покрышки, большой экран мультимедийной системы и отсутствие блока ЭРА-ГЛОНАСС. Машины свежие, но стоят, с учетом новых реалий, «по рынку».
На авто небольшой, судя по износу шин и салона, пробег, богатая комплектация, хорошее состояние кузова и, что немаловажно, километры намотаны по хорошим арабским магистралям. Без пробега по России. Естественно, их придется «доработать»: проводить антикоррозийную обработку, менять масла и все смазки, включая подшипники, поскольку «жижа» рассчитана на жару, а не на холод. Также придется смириться с отсутствием подогревов, либо доустановить оные. Цена такой подготовки — от 300 000 до 700 000 рублей.
Однако, есть и хорошие новости: лень сотрудников дилерского центра, «забывших» вытащить листок со старой ценой, подсказывает, что продавец готов торговаться. Причем двигаться на встречу можно не только в цене, но и в оснащении машины. За «живые деньги» дилер и смазки поменяет, и подогревы «воткнет». Только плати, покупатель.
Появление «первых ласточек» говорит о том, что российский автомобильный рынок уже начал перестраиваться, согласившись играть по новым правилам. Со временем машин, как подержанных, так и новых, привезенных в рамках параллельного импорта, будет только больше. Больше товара — больше возможностей для выбора и торга. Выигрывает продавец — выигрывает покупатель. В проигрыше только официальные представители брендов, ведь они забыли древнее русское правило: не можешь остановить пьянку — возглавь ее.