Машины есть: дилеры начали массово торговать иномарками из Эмиратов

Покупка нового автомобиля сегодня — задача непростая и очень дорогая. Со стороны покупателя процесс выглядит следующим образом: переплачиваем две цены, приобретая средний класс по цене премиальной машины, и получаем надежду, а не транспортное средство. Потому что новых машин все меньше, и далеко не все желающие их обретут даже за деньги. Иногда — лишь возврат средств и скупые строки извинений. Однако есть и вторая сторона вопроса — продавец.

Нет продаж — нет денег, а расходы растут: аренда, коммунальные платежи, зарплаты никто не отменял. Извечного выхода в лице обслуживания и продажи запчастей сейчас тоже нет: склады поставщиков пусты, а новые договоры на закупку «расходников» и агрегатов заключаются с большим скрипом и малой прибылью. Однако, чтобы выжить — нужно продавать. Вопрос: что продавать?