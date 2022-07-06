Собянин благословил сборку моделей JAC под брендом «Москвич»

– Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, — заявил Собянин.

Градоначальник принял участие в состоявшемся на территории преприятия подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗз». В ходе мероприятия на стендах с камазовскими логотипами журналистам продемонстрировали линейку моделей машин, которые предполагается выпускать на «Москвиче». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на них изображены автомобили китайской JAC.