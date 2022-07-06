Собянин благословил сборку моделей JAC под брендом «Москвич»

– Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, — заявил Собянин.
Градоначальник принял участие в состоявшемся на территории преприятия подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗз». В ходе мероприятия на стендах с камазовскими логотипами журналистам продемонстрировали линейку моделей машин, которые предполагается выпускать на «Москвиче». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на них изображены автомобили китайской JAC.
Портал «АвтоВзгляд» без особого труда опознал в «Модели 1» кроссовер JAC S4 в «электрическом» и обычном (с двигателем внутреннего сгорания) вариантах. «Модель 2» — это кроссовер JAC S6, «Модель 3» — судя по всему, представляет собой рестайлинговый вариант JAC J7, а «Модель 4» — кроссовер JAC S7, созданный по лекалам бывшего дизайнера Maserati Даниэля Гальоне.
Не менее любопытным является тот факт, что и камазовская легковушка, которую журналисты успели окрестить «Окой−2022», тоже оказалась машинкой, состряпанной ремесленниками из JAC. Мы узнали об этом проекте все и даже больше: подробнее — здесь.