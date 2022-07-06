Собянин благословил сборку моделей JAC под брендом «Москвич»

фото globallookpress.com
Столичный мэр Сергей Собянин посетил бывший московский завод Renault, переименованный в «Москвич», и принял участие в церемонии подписания соглашение с ПАО «КАМАЗ» о выпуске на предприятии линейки легковых автомобилей под новым брендом. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

– Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, — заявил Собянин.

Градоначальник принял участие в состоявшемся на территории преприятия подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗз». В ходе мероприятия на стендах с камазовскими логотипами журналистам продемонстрировали линейку моделей машин, которые предполагается выпускать на «Москвиче». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на них изображены автомобили китайской JAC.

фото "Едем по Москве"

Портал «АвтоВзгляд» без особого труда опознал в «Модели 1» кроссовер JAC S4 в «электрическом» и обычном (с двигателем внутреннего сгорания) вариантах. «Модель 2» — это кроссовер JAC S6, «Модель 3» — судя по всему, представляет собой рестайлинговый вариант JAC J7, а «Модель 4» — кроссовер JAC S7, созданный по лекалам бывшего дизайнера Maserati Даниэля Гальоне.

Не менее любопытным является тот факт, что и камазовская легковушка, которую журналисты успели окрестить «Окой−2022», тоже оказалась машинкой, состряпанной ремесленниками из JAC. Мы узнали об этом проекте все и даже больше: подробнее — здесь.

автозаводы, китайские авто, электромобили
6 июля 2022
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