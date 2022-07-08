С наступлением мирового финансового кризиса 2009 года объем производства ТагАЗа упал втрое, а задолженность перед банками достигла 20 млрд. рублей. В 2010-м задолженность перед большинством кредиторов была реструктуризирована, остался только долг перед банком ВТБ. С которым также удалось договориться, притом помощь оказал лично Владимир Путин.

Впрочем, в начале апреля 2012 года арбитражным судом Ростовской области было получено очередное исковое заявление… о признании банкротства завода. На этот раз — от самого предприятия. После этого началась волна сокращений, и в 2014-м ТагАЗ признали банкротом.

Теперь, как сообщает Drom, площадка станет основой для будущего завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники. Его построит компания «Ростсельмаш», для чего потребуется около 1,5 млрд. рублей инвестиций.

После того, как производство заработает, будем выпускать прицепную и навесную технику. Также планируем выпускать самоходные опрыскиватели, другую агро- и коммунальную технику, — сообщил генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.

Так что вскоре ТагАЗ снова начнет выпускать машины, правда, сельскохозяйственные и коммунальные. И это тоже хорошо. Ведь давно потерявшие всякую надежду на возрождение производства таганарожцы, вновь смогут получить рабочие места.

Кстати, Таганрогский автомобильный завод мог стать собственностью… Андрея Разина. На обанкротившемся предприятии продюсера группы «Ласковый май» планировал возобновить производство легковых и коммерческих автомобилей.