«Газпром» заказал уникальные фургоны для «летучих бригад»

В основе новинки лежит трехосное бескапотное шасси модели 4320 (под этим индексом выпускаются самые разные машины, а не только классические «капотники»). Грузовик оборудован 300-сильным мотором, работающим на метане. Но главное здесь — надстройка, разделенная на отсеки, которые отапливаются при помощи автономного отопителя.

Пассажирская часть представляет собой жилой модуль, в котором есть обеденная зона и спальные места. В свою очередь, рабочий отсек оснащен несколькими станками, металлическим верстаком, слесарными тисками,а также комплектами сварочного и газорезательного оборудования.

В холодное время года весь кузов может обогреваться от автономного отопителя. Позади надстройки устроен небольшой открытый кузов, куда рабочие смогут сложить необходимый скарб — например, крупногабаритные автозапчасти вроде коробки передач.

Как видим, грузовики марки «Урал» обычно покупают для тяжелой работы на серьезном бездорожье. Однако завод из Миасса планирует переломить ситуацию, предложив перевозчикам дорожные машины, пригодные для «дальнего боя».