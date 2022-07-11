Китайцы открыли продажу кроссовера с пожизненной гарантией

Справедливости ради стоит сказать, что пока чудо-новинка доступна лишь на китайском рынке по цене от 180 000 юаней, что в переводе на наши деньги, как уже было сказано, составляет около 1 700 000 рублей. Кстати, представители Hengchi заявили, что марка намерена стать ведущим автопроизводителем в мире. Иными словами, появление нового кроссовера в нашей стране совсем не исключается.

Что, собственно, известно об амбициозной модели? Речь идет об электрическом переднеприводном кроссовере Hengchi 5 с габаритами 4725х1925х1676 мм и колесной базой в 2780 мм. Электромотор мощностью 204 л. с. ускоряет машину до 100 км/ч за 7,8 секунды. Батарея — литий-железо-фосфатная — на 72,8 кВт*ч, а без дополнительной зарядки автомобиль способен проехать свыше 600 километров пути.

Среди прелестей жизни Hengchi 5 располагает огромными сенсорными дисплеями центральной консоли, мультимедиа с выходом в интернет и обилием умной электроники. А еще в довесок к автомобилю покупатель получит бесплатную зарядную станцию. Согласитесь: весьма заманчивое предложение. Впрочем, наверняка после раскрутки бренда, продавцы перестанут «разбрасываться» безвозмездными ТО, гарантией и «зарядником».