Lexus прекратил продажи кроссовера NX нового поколения

Фото: АвтоВзгляд
Японцы продолжают замораживать продажи одной модели за другой. На сей раз отмена заказов коснулась популярного кроссовера Lexus NX второго поколения. Когда можно будет приобрести автомобиль, пока не уточняется.
Лика Затворная

Остановить прием заказов на новый Lexus NX было решено в связи с повышенным спросом на модель. Очереди за кроссовером растянулись на год вперед. Вероятно, заявки начнут принимать снова после восстановления логистических цепочек необходимых для производства компонентов.

Аналогичная ситуация, напомним, возникла и с флагманским Lexus LX, а также Toyota Land Cruiser 300. За внедорожниками в некоторых комплектациях придется постоять в очереди около четырех лет! Всего же, по данным Automotive News, японцы в настоящий момент отстают от производственного плана на 400 000 автомобилей.

Между тем, в российских дилерских центрах можно отыскать и Lexus LX, и Lexus NX. Правда, с огромной наценкой. Впрочем, нашего брата это не сильно останавливает.

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11 июля 2022
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