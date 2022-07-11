Lexus прекратил продажи кроссовера NX нового поколения

Остановить прием заказов на новый Lexus NX было решено в связи с повышенным спросом на модель. Очереди за кроссовером растянулись на год вперед. Вероятно, заявки начнут принимать снова после восстановления логистических цепочек необходимых для производства компонентов.

Аналогичная ситуация, напомним, возникла и с флагманским Lexus LX, а также Toyota Land Cruiser 300. За внедорожниками в некоторых комплектациях придется постоять в очереди около четырех лет! Всего же, по данным Automotive News, японцы в настоящий момент отстают от производственного плана на 400 000 автомобилей.

Между тем, в российских дилерских центрах можно отыскать и Lexus LX, и Lexus NX. Правда, с огромной наценкой. Впрочем, нашего брата это не сильно останавливает.