«Москвич» против «Оки»: на заводе КамАЗ появился замгендиректора по легковушкам

Объявлено, что КамАЗ, выступая технологическим партнером, успел подготовить дорожную карту, главная цель которой — создать российскую автомобильную платформу! Финансировать проект совместно планируют власти Москвы и российский автогигант.

Впрочем, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что производство может рассчитывать на льготные займы, а НИОКР вообще будут полностью просубсидированы государством.

Под эти цели на КамАЗе создается новый блок заместителя гендиректора, который будет отвечать за развитие легкового автотранспорта. При этом уточняется: электромобиль «Кама−1» и будущие «Москвичи» — это совершенно разные машины.

Также пресс-служба грузового автогиганта заверяет, что под маркой «Москвич» планируется выпускать четыре кроссовера и один седан. Но повторим: в Набережных Челнах пытаются откреститься от того, что пятью новинками окажутся перелицованные «ДЖАКи».

В общем, как гласит цитата из одного известного фильма: «движение есть — прогресса нет». И когда прогресс станет заметен, сейчас, похоже, не понимает никто… Хотя теоретически новые «Москвичи» должны выйти на дороги страны до конца нынешнего года.