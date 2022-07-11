«Москвич» против «Оки»: на заводе КамАЗ появился замгендиректора по легковушкам

Фото производителя.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», КамАЗ поспешил опровергнуть информацию, будто бывший завод Renault будет выпускать китайские автомобили JAC. Хотя мэру столицы Сергею Собянину, презентуя будущую линейку моделей автозавода «Москвич», на стендах демонстрировали именно технику марки JAC! Чем же загрузят конвейер, где прежде делали «Дастеры», «Арканы» и «Каптюры»?
Ефим Розкин

Объявлено, что КамАЗ, выступая технологическим партнером, успел подготовить дорожную карту, главная цель которой — создать российскую автомобильную платформу! Финансировать проект совместно планируют власти Москвы и российский автогигант.

Впрочем, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что производство может рассчитывать на льготные займы, а НИОКР вообще будут полностью просубсидированы государством.

Под эти цели на КамАЗе создается новый блок заместителя гендиректора, который будет отвечать за развитие легкового автотранспорта. При этом уточняется: электромобиль «Кама−1» и будущие «Москвичи» — это совершенно разные машины.

Также пресс-служба грузового автогиганта заверяет, что под маркой «Москвич» планируется выпускать четыре кроссовера и один седан. Но повторим: в Набережных Челнах пытаются откреститься от того, что пятью новинками окажутся перелицованные «ДЖАКи».

В общем, как гласит цитата из одного известного фильма: «движение есть — прогресса нет». И когда прогресс станет заметен, сейчас, похоже, не понимает никто… Хотя теоретически новые «Москвичи» должны выйти на дороги страны до конца нынешнего года.

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11 июля 2022
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